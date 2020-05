Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Großer Andrang vor den Kassen bei den Elektrogroßhändlern © Danner

Volle Parkplätze, lange mundschutztragende Schlangen von Einkaufswütigen, frisch desinfizierte Einkaufswagerln: Samstagvormittag, Punkt 9, wurden die steirischen Einkaufszentren wie auch die Grazer Innenstadt gestürmt. Bei Ikea reichte die Schlange kurz vor der Eröffnung einmal quer über den Parkplatz - Hunderte konnten es nicht erwarten, ein neues Billy-Regal oder Lichterketten für Balkonien zu ergattern. Die Schlange hatte sich aber bald aufgelöst, alle wurden eingelassen. Die Securitys am Eingang mussten nicht für viel Disziplin sorgen: Einen Mundschutz trug jeder, das Desinfektionsmittel wurde dankbar angenommen, der Abstand gewahrt - noch. Insbesondere in der Küchenplanung und an den Kassen war der Andrang groß, der Spießrutenlauf mit 1,5 Metern Abstand kaum zu bewältigen.