Für große Aufregung sorgte dieser Tage ein Posting in einer Eltern-Facebook-Gruppe: Von einer Jugendbande, die andere Kinder rund um den Tegetthoffplatz in Graz bedrohen soll, ist die Rede. „Dass Kinder ihr Geld verstecken, lieber keines mitnehmen oder ihr gekauftes Essen abgeben müssen, weil sonst was droht, geht gar nicht“, schreiben besorgte Eltern. Ältere Schüler einer umliegenden Schule sollen beobachtet worden sein, wie sie jüngeren Schülern die Jausenbrote wegnehmen und Geld von ihnen verlangen bzw. ihnen drohen.