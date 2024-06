Dass die Inaugurationsfeier an der Med Uni Graz – also die offizielle Amtsübergabe von Rektor Hellmut Samonigg zu Rektorin Andrea Kurz – ungewöhnlich verlaufen würde, war zunächst nicht zu erkennen, als die beiden zusammen mit Rektoren und Vizerektoren von 18 Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in die Aula einzogen. Gekommen waren viele Ehrengäste, an der Spitze Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP), die Landesräte Barbara Eibinger-Miedl (Wirtschaft, Wissenschaft, ÖVP) und Karlheinz Kornhäusl (Gesundheit, ÖVP) sowie der Grazer Stadtrat Günter Riegler (ÖVP). Die Spitzen der Kages sowie des LKH-Uniklinikums Graz und viele Vertreter anderer Institutionen. Auch alle ehemaligen Rektoren waren gekommen, vom Gründungsrektor Gerhard Franz Walter über Nationalratsabgeordneten Josef Smolle bis eben hin zu Samonigg.