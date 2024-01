Den vergangenen Freitag werden die Mitarbeiterinnen eines Supermarkts in Grazer Bezirk Jakomini so rasch nicht vergessen. Gegen 13:30 betrat ein bislang unbekannter Mann die Filiale einer größeren Supermarktkette, gerade war der Wechsel der Kassenbedienung im Gang. Der Mann riss einer 20-Jährigen die Geldlade aus der Hand - mit erheblicher Kraftanwendung, wie die Polizei mitteilte. Ein Kunde versuchte den Mann zu stoppen, wurde jedoch von diesem mit einem Messer bedroht. Der Mann konnte mit der Beute in unbekannte Richtung flüchten.

Fahndung bislang erfolglos

Laut Polizei verlief die Fahnung ohne Erfolg, aus diesem Grund wird um Zeugenhinweise gebeten. Der Mann ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat dunkle, lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle lange Hose und trug auch eine Einkaufstasche bei sich. Hinweise werden unter der Nummer 059133/653333 entgegengenommen.