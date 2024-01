Angefangen hat es vor zwei Jahren, da habe ich bei einer Amateurmodeschau in der Shoppingcity Seiersberg mitgemacht, auf die mich meine Oma Gitti aufmerksam machte. Mit 17 Jahren habe ich dort den ersten Platz gemacht, daraufhin haben sich viele Agenturen gemeldet“, erzählt Julia Wess vom Beginn ihrer Modelkarriere. Mt ihrem Vater Heimo suchte sie in Ruhe das für sie seriöseste Angebot und wurde von der Wiener Agentur „Addicted to models“ unter Vertrag genommen. „Das war die richtige Entscheidung. Ich bekam kleinere Aufträge, mein erster Einsatz war für die Therme Loipersdorf, da bin ich immer noch auf den Plakaten zu sehen“, schildert die fast 1,80 Meter große Weststeirerin, die mit ihrem Freund in Köflach lebt.