Deutsche Klimaaktivisten planen Ende des Monats eine Großaktion in Deutschland. Unterstützung kommt dabei von Anja Windl, die in Graz und Villach bereits für Aufsehen gesorgt hat. Nun sagt sie: „Ich werde am 28. September bei der Massenbesetzung in Berlin dabei sein.“ Der aktuelle Erfolg in den Niederlanden habe gezeigt, dass ziviler Widerstand wirke, sagt Windl in einem Video auf der Fotoplattform Instagram. „Wir als Letzte Generation Österreich unterstützen unsere Schwesterbewegung in Deutschland dabei, dabei weg vom fatalen Regierungskurs hin zu mehr Gerechtigkeit.“