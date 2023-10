Von den Corona-Nachwirkungen ist keine Rede mehr, die steirischen Touristiker blicken dem Winter zuversichtlich entgegen - trotz der „schwierigen Rahmenbedingungen“, wie Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl am Mittwoch betont. Denn Inflation und Arbeitskräftemangel sind natürlich Thema. Aber es stimme sowohl das Angebot als auch die Nachfrage. „Es wird kräftig investiert“, sagt die Landesrätin.

Was auf Skifahrer zukommt

So fließen heuer 55 Millionen Euro in die Modernisierung von Seilbahnen, wie zum Beispiel beim Bau der Loser Panoramabahn, der Wildkopfbahn auf der Turracher Höhe oder der 10er Gondel Rohrmoos. „Skifahren ist nach wie vor die Aktivität, die im Winterurlaub am meisten gefragt ist“, sagt Eibinger-Miedl. Dieses Vergnügen ist aber nicht billig.

Eine Tageskarte in der Region Schladming-Dachstein (die Region mit den meisten Nächtigungen übrigens) kostet heuer in der Nebensaison für Erwachsene 69 Euro, in der Hauptsaison (von 23. Dezember bis 29. März) kostet die Tageskarte schon 73 Euro. „Das entspricht dem Niveau der Inflation. Es müssen ja auch die Kosten gedeckt werden“, sagt Mathias Schattleitner, Chef der Erlebnisregion Schladming-Dachstein. Das Hauptklientel seien zudem Wochengäste, „und über den Frühbucher-Bonus kann man viel Geld sparen“, so Schattleitner. Es sei bei den Unterkünften für jede Preisklasse etwas dabei.

Ski-Opening mit Weltstar und doppeltes Night-Race

Ein großes Event sorgt jedenfalls für einen starken Turbo bei den Vorbuchungen, das Ski-Opening mit Robbie Williams am 7. und 8. Dezember. „Dieses Großereignis setzt heuer allem die Krone auf“, so Eibinger-Miedl. Außerdem finden heuer zwei Rennen beim Schladminger Night-Race statt. Vergangene Saison kam es ja durch Zufall zu einem Nacht-Riesentorlauf in Schladming, am 23. und 24. Jänner 2024 sind zwei Rennen nun fix geplant. Und von 14. bis 16. Dezember wird der Weltcup der Nordischen Kombination in der Ramsau stattfinden.

Adventskalender und Fotowettbewerb

Die Werbetrommel für den Winter läuft jedenfalls auf Hochtouren. 1,5 Millionen Euro nimmt Steiermark Tourismus in die Hand, um heimische Gäste sowie Urlauber aus Deutschland, Ungarn, Tschechien, Polen und den Niederlanden anzuziehen. Ein ganz besonderer Adventskalender kommt zum Beispiel auf den Markt, der sich mittels VR-Brille erleben lässt. Viral ein Fenster öffnen und in schwindelerregender, digitaler Höhe die „Treppe ins Nichts“ am Dachstein besteigen. Zudem geht das Grüne Herz auch im Winter auf Reisen. Es war im Rahmen eines Fotowettbewerbs im Sommer um die Welt gereist - rund 5000 Fotos zwischen San Francisco und Leutschach wurden eingeschickt. Von 1. Dezember bis 29. Februar soll es jetzt auf Pisten, Adventmärkten und in Thermen, beim Basteln oder kulinarisch auf Fotos eingesetzt werden (hier geht‘s zum Gewinnspiel).

Adventzauber im ganzen Land

Nach der Region Schladming-Dachstein und dem Thermen- und Vulkanland hat die Landeshauptstadt die drittmeisten Nächtigungen des Landes und will im Winter wieder punkten. „Nicht umsonst gilt der Advent als fünfte Jahreszeit in Graz“, sagt die regionale Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer. Die Grazer Winter-Erlebniswelt (mit Eislaufplatz) verzeichnete letztes Jahr rund 140.000 Besucher, davon kamen zehn Prozent aus dem Ausland. 14 Adventmärkte gibt es heuer allein in Graz zu bewundern, und auch in der restlichen Steiermark wird der Advent zelebriert. In der Hochsteiermark finden sich rund 40 verschiedene Adventmärkte.