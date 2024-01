Österreichs Speed-Herren feiern in einem Super-G einen Vierfachsieg. Was im Weltcup-Team derzeit weit entfernt scheint, ist im Europacup genauso passiert. Im italienischen Tarvis raste ein rot-weiß-rotes Quartett an die Spitze, angeführt von einem steirischen Duo. Vincent Wieser siegte vor Stefan Eichberger. Dritter wurde mit Christoph Krenn ein Niederösterreicher, einen Platz dahinter vollendete der Steirer Manuel Traninger das Traumergebnis. „Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Ich bin ohne Erwartungen in das Rennen gegangen, dass es sich so ausgegangen ist, freut mich natürlich. Jetzt weiß ich, dass es im Super-G auch geht“, sagte der siegreiche Wieser.