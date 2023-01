Dass Manuel Feller ein Liebling der Fans ist, verwundert nicht. Auch nicht, dass seine Anhänger in Fanklubs für den Slalomfahrer jubeln. Dass aber just ein Norweger einen eigenen Fanklub für Feller gegründet hat, ist schon etwas Besonderes. Ein Schnauzbart und die Aufschrift "Fan Club Feller – Norwegen" zieren das T-Shirt von Örvin. "Ich bin ein riesiger Fan von Manuel Feller und darum habe ich einen Fanklub gegründet", erzählt der Norweger. In Schladming kam es nun zum ersten Treffen zwischen dem Ski-Ass und dem Edelfan. Sechs Mitglieder hat der Klub bereits, "sieben, wenn man Lucas Braathen dazuzählt", sagt Örvin mit einem Lachen. Braathen selbst musste sich nicht bitten lassen und streifte das Shirt sofort über. "Manuel war einer der coolen Typen, zu denen ich aufgesehen habe, als ich in den Weltcup gekommen bin", sagte der Norweger bei der Startnummernausgabe.

