Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Begibt man sich auf die Suche nach den Gründen für den überraschenden Patzer von Dominic Thiem beim Re-Start der ATP-Tour in New York, so tappt man wie der Topstar selbst vorerst im Dunkeln. War die Vorbereitung während der Zwangspause doch nicht die Beste? Am Körperlichen kann es auf alle Fälle nicht liegen, ist der 26-Jährige doch fit wie ein Turnschuh.