Golf-Legende Woosnam: "Man müsste die Bälle verändern"

Von heute (8.30 Uhr) bis Samstag gehen am GC Murhof die Riegler & Partner Legends in Szene. Am Abschlag steht neben Österreichs Hoffnung Markus Brier auch der Ex-Weltranglisten-Erste Ian Woosnam.