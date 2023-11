Mit dem Europacup der Herren für Vereinsmannschaften steht der nächste internationale Eisstock-Klassiker auf dem Programm. In der Eishalle in Regen (GER) geht es um den Europapokal. Bis jetzt gab es in der Geschichte des Europacups nur Sieger aus Deutschland und Österreich und auch dieses Jahr wird wieder ein Länderkampf erwartet. Österreich ist mit Staatsmeister SU ESV Seiwald Edla (ST), ESV Union Ladler Wang (NÖ), dem 1. ESV Fresing (ST) und EC-Neuling EK Deurotherm Feldkirchen (K) in Regen vertreten.