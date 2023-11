Zwei Spiele werden am Dienstag im steirischen Unterhaus noch gespielt. Heiligenkreuz spielt in der Landesliga gegen Bruck, Fernitz-Mellach empfängt in der 1. Klasse Mitte B Unterpremstätten II. Dann ist der gesamte Amateurfußball in der Winterpause. Und die ist lang: Erst Anfang März geht die Saison weiter. Zeit, Bilanz zu ziehen und sich einen Überblick zu verschaffen.