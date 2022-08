Seit Beginn dieser Spielsaison in der Fußball-Bundesliga führt Mario Leitgeb die Mannschaft des RZ Pellets WAC als Kapitän auf den Rasen. Morgen feiert der 34-Jährige Auswärts gegen Meister Red Bull Salzburg (17 Uhr) ein besonderes Jubiläum. Für den Steirer ist es das 200. Bundesliga-Match. 28 absolvierte der Mittelfeldmann für Grödig, 26 für Austria Wien und 145 für die Lavanttaler. In 24 seiner bisherigen 199 Partien traf Leitgeb auf Salzburg. Gegen kein anderes Team lief er so oft auf das Feld.