Ungewohnt wird es für Markus Schopp heute allemal, auch wenn der Gegner und dessen Trainer ein alter Bekannter ist. Denn wenn die Hartberger zu Hause Altach mit Trainer Joachim Standfest empfangen, sitzt Schopp im Wohnzimmer und schaut in den Fernseher. Der Grazer ist nach seinem Ausschluss im Cup gesperrt – was aber nicht der einzige Grund für seine Abwesenheit ist. „Ich bin auch krank geworden, deshalb bleibe ich daheim und sitze nicht auf der Tribüne. Es wird ungewohnt, da du schon einen gewissen Abstand hast zum Geschehen und nicht so drinnen bist wie sonst. Das sind aber schon die einzigen Unterschiede“, meint Schopp, der „vollstes Vertrauen“ in sein Trainerteam an der Seitenlinie hat.