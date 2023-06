Noch weilt Hartbergs Trainer Markus Schopp auf Urlaub – die Kaderplanung der Oststeirer nimmt trotzdem Fahrt auf. So haben die Hartberger in Salzburg ganz klar deponiert, Mamadou Sangaré wieder leihen zu wollen. Der Offensivspieler hat in Salzburg noch zwei Jahre Vertrag – aber keine Zukunft beim Meister. "Wenn sie ein Angebot für ihn bekommen, können wir nicht mit", sagt Geschäftsführer Erich Korherr.

Hartberg hat für Dominik Prokop und Ruben Providence bereits Ablöse bezahlt – mehr ist in der Oststeiermark nicht möglich. Daher ist ein Transfer von Lafnitz-Rechtsverteidiger Fabian Wohlmuth durchaus realistisch: Der 20-Jährige ist ohne Vertrag und wurde erstmals ins U21-Nationalteam einberufen. "Er ist ein bodenständiger Bursche und hat wirklich einen Topcharakter, natürlich ist er sehr interessant", sagt Korherr und würde "perfekt ins Beuteschema" passen.

Warum Lukas Fadinger gehen musste

Dass der Vertrag von Lukas Fadinger nicht verlängert wurde, hatte "nichts mit den Leistungen zu tun", erklärt Korherr. Das lag eher an einem Überangebot im zentralen Mittelfeld und der Überlegung, langfristig doch wieder Spieler aus der eigenen Jugend in der Bundesligamannschaft einzubauen. Maximilian Sellinger und Fabian Wilfinger aus der Oberliga-Meistermannschaft sind da die nächsten Kandidaten, die den Sprung in den Bundesligakader der Hartberger schaffen können. "Das ist unser klares Ziel, nur vom Kaufen leben wir nicht." Mit Julian Halwachs, der im Winter von Liefering geholt wurde, gibt es außerdem eine weitere junge Option im Mittelfeldzentrum.

Nur bei Dario Tadić ist die Zukunft offen

Durch den Abgang von Fadinger haben alle Spieler mit auslaufendem Vertrag Gewissheit. Nur bei Kapitän Dario Tadić ist die Zukunft offen, eine Vertragsverlängerung durchaus im Bereich des Möglichen. Ein Gespräch wird in naher Zukunft stattfinden. "Und dann werden wir schauen, ob wir zusammenkommen", sagt Korherr. St. Pölten hat jedenfalls bereits die Fühler nach Tadić ausgestreckt – der spielstarke Zweitligist scheiterte vor allem an der Chancenverwertung im Strafraum, da scheint Tadić die prädestinierte Ergänzung zu sein.

Kein Plan mit Jakob Knollmüller und Patrick Gante

Mit Maximilian Entrup ist ein Neuzugang für die vorderste Position bereits fixiert. Ob ein weiterer Stürmer kommt, liegt auch daran, ob Tadić weiter in Hartberg spielt oder nicht. Für Korherr ist klar, dass die beiden an Lafnitz verliehenen Spieler Jakob Knollmüller und Patrick Gante keine Zukunft beim Bundesligisten haben werden. "Verleihen oder verkaufen. Wir haben sie überhaupt nicht auf der Planung", sagt Korherr.