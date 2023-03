Exakt 189 Tage ist es her, dass der TSV Hartberg zuletzt einen Sieg vor den eigenen Fans bejubeln durfte – am 27. August 2022 beim 2:0 gegen die SV Ried. Volle drei Punkte wären heute im Abstiegskampf ungemein wichtig – vor allem gegen den WAC. „Freilich wäre es gut, wenn wir an ihnen dranbleiben“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr. „Wenn wir gewinnen, kommen sie uns nicht davon bis zur Punkteteilung.“ Ähnlich sieht es Innenverteidiger und TSV-Urgestein Thomas Rotter, der sich mit zuletzt starken Leistungen wieder in den Mittelpunkt spielte: „Das sind jetzt schon mitentscheidende Partien, das gibt der Modus so her. Wir wollen einfach Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Ganz unten zu stehen, ist einfach nicht schön.“ Denn bei aller guten Stimmung im Kader, bei aller Trainingsqualität: „Die letzten Prozente kitzelt nur ein Sieg aus dir heraus. Dann geht die ganze Trainingswoche alles noch leichter.“