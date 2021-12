Bilanz Für den SK Sturm war es ein ziemlich stürmischer Herbst

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm jubelt über einen erfolgreichen Herbst © GEPA pictures

Ab in den Urlaub hieß es für die Spieler und den Betreuerstab des SK Sturm, nachdem es im Anschluss an den 3:0-Sieg über Austria Klagenfurt im Trainingszentrum in Graz-Messendorf noch ein schmackhaftes Steakessen gegeben hatte. Es war ein herausfordernder Herbst für die Grazer.