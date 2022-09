Der SK Sturm feierte in der Bundesliga einen 2:0-Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt. Die Grazer ließen zum dritten Mal in einer Woche kein Gegentor zu. Dennoch benötigten die Steirer etwas Zeit, um in die Partie zu finden. "Es war ein dominantes Spiel von uns ab der 15. Minute", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer.