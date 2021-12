Vor Kylian Mbappe Sturms Jakob Jantscher drittbester Top-Scorer in Europas Top-Ligen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jakob Jantscher © GEPA pictures

Für die internationale Spitzenklasse reichte es beim SK Sturm in dieser Europa-League-Saison noch nicht. In einer schwierigen Gruppe mit Real Sociedad, PSV Eindhoven und AS Monaco schieden die Steirer als Gruppenletzter aus, verkauften sich aber in vielen Spielen gut.

Besonders gut verkauft hat sich hingegen Jakob Jantscher in der bisherigen Saison - auch international gesehen. Nach einem Ranking von "transfermarkt.at" zählt der Stürmer mit seinen 15 Toren und 14 Vorlagen zu den drei besten Top-Scorern in Europas Top-15-Ligen. Dabei werden Liga sowie nationale und internationale Pokalbewerbe zusammengezählt.

Vor dem 32-Jährigen liegen nur Bayerns Robert Lewandowski mit 27 Toren und drei Assists und Mohamed Salah vom FC Liverpool mit 21 Toren und neun Assists. In eindrucksvoller Manier ließ Jantscher Stars wie Kylian Mbappe (13 Tore, 14 Assists), Karim Benzema (18 Tore, acht Assists) und Karim Adeyemi (18 Tore, vier Assists) hinter sich. Mit Kelvin Yeboah rangiert ein weiterer Grazer auf Platz elf (14 Tore, acht Assists). Mit 29 Partien hatte Jantscher aber auch die meisten Einsätze im Spitzenfeld.