Die Konstante ist der Umbruch, aber die Fußballer von Red Bull Salzburg haben in den vergangenen Jahren konsequent ihre Fähigkeiten als Meister des Wandels unter Beweis gestellt. Das soll für die kommende Saison nicht anders sein, auch wenn Matthias Jaissle, ausgestattet mit einem Jahr Salzburg-Erfahrung, der Vorsicht ausreichend Spielraum gibt. "Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht als selbstverständlich erachten, was letzte Saison war, es war etwas Außergewöhnliches", erklärt der Deutsche mit Verweis auf die internationalen Erfolge mit dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Doch zunächst steht der nationale Wettbewerb im Vordergrund. Nach dem Auftakt mit dem Cup folgt nun der Start in die Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel am Freitag gegen Austria Wien. Der Anspruch wird klar formuliert. "Natürlich wollen wir wieder Meister und Cupsieger werden", sagt Jaissle.