Die zweite Episode des neuen "Abgestaubt"-Podcasts und schon steht Österreich quasi mitten in der kommenden EM in Deutschland. Max und Luke fantasieren sich bereits Richtung Titel, doch erst gilt es das entscheidende Match gegen Aserbaidschan mit einem zu besprechen, der nur wegen einer Verletzung nicht mit dabei war: Michael Gregoritsch, Steirer, Nationalteamspieler und beim SC Freiburg verpflichtet.

Hört selbst, was der "Gregerl" sagt. Was gibt es noch zu besprechen? Also für "Gregerl" gehört David Backham in die Top 50 of all Time und warum Kapfenberg Al Hilal vorzieht, erzählt er auch.