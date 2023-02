Der FC Salzburg muss wieder einmal den Rollentausch vollziehen. In Österreich spielt das Team im dauerhaften Favoritenmodus, in Europa im gehobenen Außenseiter-Segment. In der Champions League gab es im Herbst an Chelsea und Milan kein Vorbeikommen, aber die Europa League stellt für den Serienmeister mehr als nur die Trost-Klasse dar.