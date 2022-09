Premier-League-Spitzenreiter Arsenal ist am Donnerstag mit einem Sieg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League gestartet. Die "Gunners" gewannen beim von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreuten FC Zürich mit 2:1. Dafür setzte es für Manchester United eine 0:1-Heimniederlage gegen Real Sociedad. In diesen beiden Partien gab es wie in vielen anderen Matches Trauerbekundungen für die verstorbene Queen Elizabeth II.

Zürich kassierte die dritte Pleite in Folge, gleichzeitig die siebente im 15. Saisonmatch. Uniteds Niederlage wurde durch einen umstrittenen, von Brais Mendez verwandelten Hand-Elfmeter besiegelt (59.).

PSV Eindhoven und Bodö/Glimt trennten sich mit 1:1, Phillipp Mwene war bei den Niederländern über die komplette Distanz im Einsatz. Gernot Trauner musste sich in der Sturm-Graz-Gruppe F mit Feyenoord Rotterdam bei Lazio Rom 2:4 geschlagen geben. Auch Aleksandar Dragovic verlor, der Wiener zog mit Roter Stern Belgrad beim Auswärts-0:1 gegen AS Monaco den Kürzeren. Dragovic absolvierte gegen die Monegassen seinen insgesamt 62. Auftritt in der Europa League und ist damit Rekordspieler in diesem erstmals 2009 ausgetragenen Bewerb.

Conference-League-Champion AS Roma bezog bei Ludogorez Rasgrad eine 1:2-Niederlage, Union Berlin musste sich daheim Saint-Gilloise 0:1 geschlagen geben. Christopher Trimmel wurde bei den Deutschen in der 69. Minute ausgetauscht. Freiburg gewann mit Philipp Lienhart daheim gegen Karabach Agdam mit 2:1.