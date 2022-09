Für Real Madrid startet die neue Champions-League-Saison in Schottland. Der Titelverteidiger und Rekordchampion ist am Dienstag (21.00 Uhr) mit ÖFB-Star David Alaba bei Celtic Glasgow zu Gast und will dabei seine makellose Bilanz fortsetzen. Neben dem Gewinn des UEFA Super Cups gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (2:0) konnten die "Königlichen" auch ihre bisherigen vier Auftritte in der spanischen Fußball-Liga erfolgreich gestalten.

Neben Real Madrid sind am Dienstag auch unter anderem Salzburg, Dortmund, Chelsea, PSG und Juventus Turin im Einsatz.

Einzelspiele im Liveticker:

Dortmund gegen Kopenhagen im Liveticker!

Dinamo Zagreb gegen Chelsea im Liveticker!

Benfica Lissabon gegen Maccabi Haifa im Liveticker!

Celtic Glasgow gegen Real Madrid im Liveticker!

FC Salzburg gegen AC Mailand im Liveticker!

Sevilla gegen Manchester City im Liveticker!

PSG gegen Juventus Turin im Liveticker!

RB Leipzig gegen Schachtar Donezk im Liveticker!