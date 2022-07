Am 5. Mai 2007 debütierte Österreichs Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck für das A-Team. So lange ist sonst nur ihre steirische Landsfrau Carina Wenninger Nationalteamspielerin. Und doch trennen die beiden 36 Länderspiele. Denn: Schnaderbeck war in ihrer Karriere oft verletzt. Meniskus, Kreuzband, Knorpel und Patellasehne – immer wieder machten ihr ihre Knie zu schaffen. Dass sie, wie schon vor der Euro 2017, auch vor der EM in diesem Jahr lange verletzt war und doch rechtzeitig fit wurde, „ist vielleicht ein gutes Omen“, sagt die 31-Jährige.