Der Bann ist gebrochen. Nach zwei Niederlagen hat der VSV seinen ersten Sieg in der Preseason eingefahren. Beim Sommerturnier in Bled haben Alexander Rauchenwald und Co Szekesfehervar mit 7:4 (Tore: Lucani 2, Hancock, Geifes, B. Lanzinger, Sabolic, Richter bzw. Phillips, Bartalis, Fournier, McGauley) in die Knie gezwungen. „Eine schnelle Partie auf guten Niveau“, attestierte der VSV-Kapitän. „Natürlich gab es einige Fehler auf beiden Seiten, aber wir waren effizienter. Alles hatte Hand und Fuß, für uns war es ein wichtiger Schritt nach vorne“, zeigte sich der Stürmer zufrieden. Dass es nur bei vier Gegentreffern geblieben ist, hatten die Villacher aber Goalie JP Lamoureux zu verdanken. Bereits am Samstag treffen die Blau-Weißen ab 20 Uhr auf den Sieger von Ljubljana gegen Jesenice (Nachtspiel).