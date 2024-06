Fußball und Kultur, so dachte ich immer in einer etwas naiven Grundannahme, müssen einander nicht ausschließen. Eigentlich können die beiden Welten ja in harmonischer Beziehung zusammengeführt werden. Doch eine Europameisterschaft ist anders, sie reduziert die gesamte Gedanken-Menge auf eine einzige Dimension, den Kick, der uns die Welt bedeutet. Das nennt sich dann Fußballkultur und meint die kultivierte Form dieses Sports.