Ein derartiges Ereignis soll nicht auf einen flüchtigen Moment reduziert werden, daher gaben sich die Fans dem Genuss hin. Ein 5:1, kraftvoll und mit sehenswerten spielerischen Argumenten unterlegt, das muss gefeiert werden. Noch lange nach Mitternacht harrten die Menschen im Umfeld der Münchner Arena aus, um ihre Mannschaft zu feiern. Selbst der über die Jahrzehnte durch gefühlt permanentem Erfolg erzogene deutsche Fußball-Anhänger war in der jüngeren Vergangenheit mit solchen Matches nicht allzu ausgiebig verwöhnt worden. Also wurden schwarz-rot-goldene Fahnen geschwenkt, untermalt von Gesängen. „Völlig losgelöst“, der alte Hadern von „Major Tom“ Peter Schilling, wurde im Chor der Tausenden angestimmt, als Begleit- und Programm-Musik. Das deutsche Nationalteam ist nicht abgehoben, aber es hat vorgelegt, jetzt ist die Konkurrenz am Zug.