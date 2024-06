Es war ein Aufschrei, der der vorangegangenen Jubelmeldung des LASK folgte: Die Verpflichtung des deutschen Ex-Internationalen Jerome Boateng durch den österreichischen Bundesligisten war aber nicht lange eine gute Nachricht. Denn schnell war die seit Jahren anhängige Gerichtssache Thema: Laut der habe Boateng in einem Karibik-Urlaub 2019 seine damalige Partnerin und Mutter seiner beiden Zwillingstöchter attackiert und geschlagen. Im September 2023 hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung Boatengs wegen Beleidigung und Körperverletzung an seiner früheren Lebensgefährtin u.a. wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und an das Landgericht München I zurückverwiesen. Dort wird das Verfahren nun neu aufgerollt

Das Landgericht München I hatte Boateng im Oktober 2022 wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin in einem Karibik-Urlaub in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt - insgesamt 1,2 Millionen Euro. Doch dabei machte der Vorsitzende Richter einen entscheidenden Fehler, wie das Bayerische Oberste Landesgericht im vergangenen Jahr feststellte: Denn nachdem die Verteidigung einen Antrag auf Befangenheit gegen ihn gestellt hatte, war er selbst an der Entscheidung beteiligt, diesen abzulehnen. Ein Rechtsverstoß, der nun die neue Verhandlung nötig macht. Das Gericht gab damals aber nicht nur der Revision des Ex-Nationalspielers, sondern auch der von Staatsanwaltschaft und Nebenklage statt.

Nun also beginnt der neuerliche Prozess. Und der startete kurz, denn die vorsitzende Richterin Susanne Hemmerich appellierte noch vor dem Start an beide Parteien eine Lösung zu finden. Sie habe so etwas „in 40 Jahren noch nie erlebt“, wurde sie in deutschen Medien zitiert, und meinte damit die Vorverurteilung des Angeklagten, die Verfahrensdauer über sechs Jahre, verschuldet durch die Justiz und Corona. Leidtragende seien vor allem auch die Kinder des Paares.

Der Appell verpuffte allerdings. Und erstmals äußerte sich Boateng auch zu dem gesamten Vorfall, wie die „Bild“ berichtet. „Mir ist es wichtig, am Anfang zu sagen: Ich misshandle keine Frauen und ich setze meine Partner nicht unter Druck. Ich stelle auch niemandem heimlich nach. Ich bin ein ganz normaler Mensch, mit Stärken und Schwächen. Und natürlich habe ich in meinem Leben und in meinen Beziehungen nicht immer alles richtig gemacht.“ Dann schilderte er den Abend im Urlaub aus seiner Sicht, bestätigte, dass er nach einer Attacke seiner Partnerin diese weggestoßen habe. Als Reaktion, nicht mit Absicht, weil sie seine Lippe blutig geschlagen habe. Aber er habe weder eine Laterne nach ihr geworfen, noch auf sie eingeprügelt. Auch die Sachverständigen hätten bestätigt, dass „ich kein gewalttätiger und narzisstischer Psychopath bin“.

Deshalb: „Nicht ich bin es, der sich nicht unter Kontrolle hat und mit Gewalt auf Streitereien in unserer Beziehung reagierte. Ich werde allenfalls laut und verteidige mich, wenn ich angegriffen werde“, schreibt die Bild. Er wünsche sich, dass der „Albtraum“ endlich ein Ende finde. Denn, so erklärte er auch: Er hätte gerne noch ein paar Jahre Fußball auf höchstem Niveau gespielt Das sei aber wegen des Stempels „Frauenschläger“ nicht möglich gewesen, zahlreiche Topvereine hätten ein Engagement abgelehnt. Zusätzlich habe er seine Werbeverträge verloren. Nun soll er in Österreich spielen, doch seit dem Bekanntwerden des Engagements schlägt auch hier die Empörung große Wellen.

Nach Boatengs Aussage wurde vertagt, am 28. Juni soll seine Ex-Patnerin aussagen. Ihre Anwältin stellte davor aber klar: „Hier ist heute ordentlich Schlamm auf meine Mandantin geworfen worden. Die Strategie der Verteidigung war absehbar und bedient sich des immer gleichen Narrativs bei häuslicher Gewalt. Die Frauen lügen alle, wollen nur Geld und seien rachsüchtig. Das höre ich immer wieder.“