Die rot-weiß-roten Farben an der Spitze eines weltweiten Eishockey-Turniers: das wurde in Kanada Realität. Das „Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament“ ist das größte und prestigeträchtigste Turnier im Eishockey-Nachwuchs und bot in seiner 64-jährigen Geschichte schon zahlreichen NHL-Stars der Zukunft eine Bühne. Dass man für ebenjene gerüstet ist, haben die „Austria Stars“ bei der diesjährigen Ausgabe bewiesen: Die U13-Auswahl hat ihre Turnier-Kategorie ohne Niederlage gewonnen.