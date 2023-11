Für Österreichs Fußballteam hat sich am letzten Qualifikationsspieltag ein Kreis geschlossen. Die erfolgreiche EM-Bewerbung wurde nicht nur mit einem Sieg abgerundet, sondern auch ohne ärgerlichen Makel beendet. Vor vier Jahren hatte sich die Mannschaft mit einem 0:1 in Lettland nach geschaffter Qualifikation blamiert. Auch in dieser Hinsicht hat das ÖFB-Team in der Rangnick-Ära dazugelernt.