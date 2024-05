Seit 90 Jahren gibt es bereits die Tischlerei Lenz in Bad Gleichenberg, seit der Gründung wird hier Handwerk großgeschrieben. Das wurde nun von der WKO im Rahmen einer kürzlich abgehaltenen Veranstaltung für jubilierende Betriebe in Graz geehrt. „Da bei Handwerksbetrieben nach oben vom Alter her die Luft doch schon recht knapp wird, freute es uns umso mehr, die Ehrung entgegennehmen zu dürfen“, sagt Chef Bernhard Lenz. Das zeige, dass Familientraditionen derzeit wieder sehr hohen Stellenwert hätten. Neugierige lädt der Tischler herzlich dazu ein, in den Betrieb in der Ringstraße in Bad Gleichenberg zu kommen.

Neues Wohnstudio in Straden

31 Jahre lang konnte der gelernte Tischler und Einzelhandelskaufmann Wolfgang Pein umfangreich Berufserfahrung in der Möbelbranche sammeln. Nun entschloss er sich, den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. Das Ergebnis: In Hart bei Straden entstand in den letzten Monaten sein „Wohntraum“.

„Die Kunden wollen vermehrt individuelle Beratung, Erfahrungswerte sind ein wichtiger Aspekt, ich bin als Kleinunternehmer flexibler, kann mir die Zeit einteilen und auf Kundenwünsche eingehen“, erklärt Pein, warum er zuversichtlich in die Zukunft blickt. Das Angebot von Pein kann sich sehen lassen: Eine große Auswahl an Wohndesigns in den Bereichen Schlaf- und Wohnzimmer, Garderobe, Büro, Esszimmer oder Badezimmermöbel, aber auch Türen, Matratzen und Bettwaren stehen zur Verfügung. Sehr wichtig ist dem Neo-Unternehmer das persönliche Gespräch, daher lädt er Interessierte ein, ihn in seinem Schauraum zu besuchen.