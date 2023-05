Das Netzwerk "aktuelle kunst in graz" lädt von 12. bis 14. Mai zu den Grazer Galerientagen wieder ein.

Kunst an 28 Ausstellungs-Orten

Die Werke der Künstler werden während der Galerientagen an 28 Ausstellungs-Orten in Graz zu sehen sein. Es werden dabei auch einige Künstler selbst anwesend sein. Die Kunst-Aussteller sind zum Beispiel das Kunsthaus, die Halle für Kunst Steiermark oder die Neue Galerie. In zahlreichen Galerien wird es Führungen und Bild-Ausstellungen geben.

Bekannte Künstler

2 dieser bekannten Künstler sind Günter Brus und Hermann Nitsch. Ihre Bilder werden in der "Galerie Sommer" in der Liebenauer Hauptstraße ausgestellt. Der Galerie-Betreiber ist Gerhard Sommer. Am Samstag (13. Mai) gibt es in dieser Galerie die Vernissage GÜNTER BRUS & HERMANN NITSCH "Grafik von Meisterhand". Eine Vernissage ist eine spezielle Ausstellungs-Eröffnung.

Weitere Informationen zu den zahlreichen Ausstellungen finden sie unter: aktuelle kunst in graz | Start (galerientage-graz.at)