Immer mehr Brände auf Hawaii unter Kontrolle

Die Löscharbeiten bei den Bränden in Maui im US-Bundesstaat Hawaii gehen voran. Laut Behörden in Maui sind am Sonntag immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle gewesen. Ein besonders gefährliches Feuer rund um die Kleinstadt Lahaina ist inzwischen zu 85 Prozent eingedämmt. Ein weiteres Feuer sei inzwischen zu 100 Prozent unter Kontrolle.