Der Mann fuhr gerade mit seinem Auto vorbei, als er das Mädchen am Fensterbrett hängen sah. Laut Polizei stellte sich der Mann unter das Fenster. Gerade rechtzeitig, denn das Mädchen fiel herunter und direkt in die Arme des Mannes. Das Mädchen blieb bei dem Sturz unverletzt, der Retter übergab es seiner Mutter. Diese war in ihrer Wohnung und hatte von dem Vorfall nichts mitbekommen.