Kabarettistin Lore Krainer ist gestorben

Lore Krainer ist am Freitag in Niederösterreich gestorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Lore Krainer war Sängerin und Komponistin. Außerdem wurde sie in den 1970er-Jahren in Österreich als Kabarettistin bekannt. Beim Kabarett werden oft Politiker oder Menschen mit Humor kritisiert.