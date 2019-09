In Wien, Niederösterreich und Burgenland hat die Schule begonnen

In den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag die Schule begonnen. Für rund 453.000 Schüler sind damit die Sommerferien zu Ende. Das sind so viele Kinder wie die österreichische Stadt Graz Einwohner hat. Auch die 55.000 Lehrer müssen wieder in die Schule und unterrichten.