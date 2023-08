Nimm der Ohnmacht ihre Macht! Das propagiert die Geistliche und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers nicht nur in ihrem aktuellen Buch, sondern auch im fair&female-Podcast, der sich in dieser Woche ganz um ein Gefühl dreht, das gerade in unsicheren Zeiten viel Raum einzunehmen scheint: dem Gefühl der ständigen Ohnmacht. Im Gespräch mit Podcast-Host Barbara Haas geht Wolfers der Frage auf den Grund, was wir selbst tun können, wo Menschen immer noch unmittelbar wirksam werden und wie uns diese Sicherheit einen klareren Blick darauf geben kann, dass die Welt vielleicht doch nicht den Bach runtergeht.