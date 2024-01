„Meine, deine größte Angst, aktuell!“ Das ist jetzt kein Geständnis, sondern eine Rubrik in dem derzeit extrem erfolgreichen Podcast „Schwarz&Rubey“. Die beiden Schauspieler, Manuel Rubey und Simon Schwarz, hatten im Herbst 2023 eine Idee: Schwarz wollte unbedingt einen Podcast machen und Rubey sollte sein „Beisitzer“ sein (was Rubey erst gar nicht so toll fand) und Rubey wollte dafür umgekehrt ein Kabarettprogramm mit Schwarz auf die Beine stellen - was Schwarz nur zähneknirschend akzeptierte. Umgesetzt wurde beides, das Kabarett „Das Restaurant“ feierte diese Woche Premiere und ist bis in den Sommer bereits ausverkauft und ihr Podcast „Schwarz&Rubey“ hat es zu Jahresende an die Spitze aller Podcast-Charts geschafft. Was machen die beiden Schauspieler richtig? Sie vermitteln Werte, die in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten nur noch selten Platz zu haben scheinen: Sie sind ehrlich, sie gehen mit ihren Unsicherheiten - Stichwort: Ängste - offen um und sie tragen sich gegenseitig mit einer unwiderstehlichen Heiterkeit durch die Episoden. Zum einen sind sie tatsächlich sehr gute Freunde, mögen sich und fordern sich heraus, aber stets in einer sehr zugewandten und liebevollen Art. Zum anderen haben sie Themen, die ihnen wichtig sind. Feminismus, und das gerade auch als Männer. Nachhaltigkeit und Klimaschutz und all das aber passiert in einer eben nicht moralisierenden Art, sondern mit viel Herz. Und eben mit einer immer hörbaren Prise Heiterkeit. Fazit: Man hört ihnen gerne zu, ein Hörer meinte, sie würden für ihn einen „safe space“ bieten. Ein schönes Kompliment.

Podcast - gemeinsam scheitern! | Der Podcast der beiden Schauspieler erscheint jeden zweiten Donnerstag © Ingo Pertramer

Wer die beiden live beim Podcasten sehen und erleben möchte, muss nicht mehr lange warten: Am 13. April 2024 werden „Schwarz&Rubey“ das Podcastfestival der Kleinen Zeitung im Grazer Schauspielhaus eröffnen. Ticktes gibt es ab sofort hier.