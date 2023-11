Mahlzeit! Heute ist der „Tag der Reinigungsfrau“. Mein Kollege Uwe Sommersguter hat sich im Vorfeld angesehen, wie es um die Branche bestellt ist, bevor am Donnerstag die Kollektivvertragsverhandlungen starten. Von den Gewerkschaften werden 2000 Euro Mindestlohn und Arbeitsrechtsvorstöße gefordert. Lesen Sie hier die Geschichte!

Alarm: Bombendrohungen an mehreren Wiener Schulen

In einer Berufsschule auf der Hütteldorfer Straße ging Mittwoch früh in der Direktion eine Bombendrohung ein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort und durchsuchte das Gebäude. Auch an anderen Schulen gab es Bombendrohungen. Lesen Sie hier die Details!

Mineralwasser getrunken: Kroate mit Verätzungen im Spital

Ein Vergiftungsfall, der in Zusammenhang mit einer Glasflasche „Römerquelle Emotion“ in Rijeka stehen soll, beschäftigt derzeit Behörden, Medien und soziale Netzwerke in Kroatien. Dienstagabend wurden zwei weitere Verdachtsfälle in Zagreb eingeliefert.

Globale Temperatur im Oktober sprengte alles bisher Dagewesene

Ein Temperaturrekord jagt den nächsten. Der Oktober 2023 war der im weltweiten Mittel der heißeste je gemessene Oktober in der Geschichte. Mit durchschnittlichen 15,3 Grad lag er 0,85 Grad über dem Oktober-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Was der Klimawandel damit zu tun hat und welche Auswirkungen wir zu erwarten haben, weiß Günter Pilch. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommentar zum Thema: Die Klimakrise verschwindet nicht durch Wegsehen (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen

Der Fahrplan für die Woolworth-Rückkehr nach Österreich

Die deutsche Diskontkaufhaus-Kette Woolworth kehrt mit ehrgeizigen Plänen zurück nach Österreich. Mein Kollege Manfred Neuper hat sich angesehen, wie der Wiedereinstieg in den Markt aussehen soll und welche Herausforderungen auf die Betreiber zukommen. Lesen Sie hier, wo die ersten Filialen eröffnet werden sollen.

Frankreichs Juden fürchten wieder um ihr Leben

Frankreich hat die zweitgrößte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. Nach dem Angriff der Hamas haben antisemitische Vorfälle massiv zugenommen. Unter den französischen Juden geht die Angst um. Unsere Korrespondentin Martina Meister hat eine erschütternde Reportage verfasst. Hier geht‘s zum Artikel! (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

· Florian Danner über Bianca Schwarzjirg: „Sie ist ein bisschen verrückt“

Seit 15 Jahren und 1.500 Sendungen weckt das „Cafe Puls Ehepaar“ Österreich auf. Im Doppel-Interview mit Barbara Haas verraten sie, worauf es ankommt, wenn man über einen so langen Zeitraum zusammen vor der Kamera steht und wie es derzeit generell um das Sendungsformat steht. Lesen Sie hier die ganze Geschichte!

Nach Unwetter: Aufräumarbeiten an der Adria

Die Unwetter haben schwere Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur hinterlassen. Das große Aufräumen ist voll im Gange. Private fühlen sich von der öffentlichen Hand im Stich gelassen. Hier geht‘s zum Lokalaugenschein von Stephan Schild. (Kleine Zeitung PLUS)

Salzburgs große Chance für die Überzeugungsarbeit

Die Fußballer von Red Bull Salzburg verfügen nach wie vor über das Potenzial, auch auf höchster Ebene mitzuhalten. Jetzt müssen sie es unter Gerhard Struber nur noch zeigen, zum Beispiel im Heimspiel gegen Inter Mailand. Lesen Sie die Einschätzung von Hubert Gigler vor dem Spiel. (Kleine Zeitung PLUS)

Falscher „Herr Doktor“ arbeitete in einem steirischen Spital

Mit einer gefälschten Promotionsurkunde schaffte es sich ein „Arzt“ ins LKH Knittelfeld hineinzuschwindeln. Der Betrug ist den Ermittlern des Landeskriminalamtes erst durch einen Zufall aufgefallen. Wie es dazu kam und wie der Betrug genau vonstattenging, verrät Josef Fröhlich. Hier geht‘s zum Artikel (Kleine Zeitung PLUS)

„People“-Magazin kürt Patrick Dempsey zum „Sexiest Man Alive“

Der amerikanische Schauspieler Patrick Dempsey („Grey‘s Anatomy“) ist für das US-Magazin „People“ der „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2023. Lesen Sie mehr.

Meine Empfehlung: Delikt-Podcast: Der „Pilzemann“ und (k)ein Kraut gegen Fruchtfliegen

Ein Mann wird beschuldigt, seinen Bruder und dessen Freundin – die gleichzeitig die Ex des Angeklagten ist – am Körper verletzt zu haben. Er behauptet, sie hätten sich selbst verletzt, weil sie halluzinogene Pilze vom „Pilzemann“ zu sich genommen haben. Was hat es mit dem kuriosen Vorfall auf sich. Hören Sie in die neueste Folge unseres True-Crime-Podcasts Delikt rein. Hier geht‘s zur Folge!

Ich wünsche einen schönen Mittwoch!