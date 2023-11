Wind und Wasser haben ihre Spuren an den Stränden Friauls hinterlassen. Die Unwetterfronten, die in den vergangenen Tagen über die Region gezogen sind, sorgten zwischen Triest und Grado für erhebliche Schäden an der Infrastruktur. Nun sind die Aufräumarbeiten voll im Gange. In Sistiana, wo auch einige verankerte Boote untergegangen sind, schlossen sich Bootsbesitzer und Anrainer zusammen, um Holztrümmer, die das Meer angespült hat, vom Strand zu entfernen. Am Red Bull Strand von Monfalcone landeten Bäume auf den neuen Metallbauten und zerstörten dadurch unter anderem die erst heuer aufgebauten Dusch- und Umkleidekabinen.