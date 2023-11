Es ist mehr als ein Spiel, dieses Match hat Aufklärungspotenzial, denn der FC vulgo Red Bull Salzburg der Saison 2023/24 muss den Offenbarungseid leisten. Es gilt, eine spielerische Antwort auf die Frage zu finden, wo der österreichische Serienmeister aktuell einzuordnen ist. Auch national ist dieses Thema noch lange nicht geklärt, aber auf internationaler Ebene steht das Team von Gerhard Struber in der Champions League vor einer außerordentlich fordernden Bewährungsprobe. Im Heimspiel am Mittwoch gegen Inter Mailand (21 Uhr, Servus TV, Sky, DAZN) benötigen die Salzburger einen Sieg, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Realistisch bleibt in jedem Fall aufgrund der überraschenden Gruppen-Schwachstelle Benfica Lissabon eine Fortsetzung in der Europa League.