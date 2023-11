Seit ein paar Tagen kursierten in den sozialen Medien in Kroatien Panikmeldungen über Vergiftungsfälle in Rijeka durch den Konsum eines geschmackhaltigen Mineralwassers österreichischer Herkunft, das vom Getränkeriesen Coca-Cola abgefüllt und vertrieben wird. Es wurde von Fällen in ganz Kroatien berichtet und auch vor anderen Getränken und mangelnder Wartung in der Abfüllanlage gewarnt.

Wie sich Dienstagvormittag herausstellte, sind Teile der Meldungen keine Fakenews. In Rijeka wurde am Samstag ein Vergiftungsfall gemeldet und eine Untersuchung eingeleitet. Die Regionalpolizei Primorje-Gorski erhielt eine Anzeige, dass eine Person, die in einem Restaurant im Zentrum von Rijeka ein Erfrischungsgetränk getrunken hatte, Verätzungen der Speiseröhre erlitt und zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus KBC Rijeka gebracht werden musste. Die Person befindet sich seither in Behandlung im Spital: „Der Mann ist mittlerweile stabil und alle Umstände des Ereignisses, die zu seinen Verletzungen geführt haben, sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, sagte Alen Ružić, Direktor von KBC Rijeka, gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal 24sata.

Dienstagvormittag äußerte sich auch Coca Cola in Kroatien erstmals zum Fall: „Uns ist ein Einzelfall im Zusammenhang mit einer Glasflasche ‚Römerquelle Emotion Heidelbeer-Granatapfel 330 ml‘ bekannt. Wir drücken unser tiefes Mitgefühl aus und hoffen auf eine baldige und vollständige Genesung der betroffenen Person. Wir sind uneingeschränkt bereit, mit allen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten“, teilte „Coca-Cola HBC Hrvatska“ in ihrer Pressemitteilung mit.

Laut Polizeiauskunft wurden bereits erste Ermittlungen durchgeführt, Gegenstände beschlagnahmt und mehrere Personen verhört. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei habe auch die Staatsanwaltschaft sowie die zuständige Landessanitätsinspektion über alle bisherigen Erkenntnisse informiert, um in ihrem Zuständigkeitsbereich Maßnahmen zu ergreifen. Auch das Innenministerium prüfe alle Umstände des Falles. Ein Inspektionsverfahren wurde bereits eingeleitet, heißt es aus der Landessanitätsinspektion.

Außer diesem Fall wurden keine weiteren Fälle gemeldet, heißt es von der Polizei. 24sata berichtet allerdings, dass viele Restaurants in Rijeka das Mineralwasser „Römerquelle Emotion Blaubeer-Granatapfel 330 ml“ bereits aus eigener Initiative vom Markt genommen haben, nachdem bereits im Mai ein Mann aus Pula in Rijeka ebenfalls eine Speiseröhrenverätzung erlitten haben soll. Der Mann soll die gleiche Marke bestellt und die gleiche Reaktion erlebt haben wie der Patient, der seit Samstag im Krankenhaus in Rijeka behandelt werden muss. „Sobald ich es in den Mund genommen habe, habe ich sofort alles wieder ausgespuckt und mein Mund hat heftig gebrannt“, beschreibt Stanko Laković das Erlebte gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal.