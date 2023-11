Der Ärztemangel ist ein kontroversiell diskutiertes Dauerthema, aber über eines sind sich alle einig: Auf diese Weise kann er nicht behoben werden. Einem 34-jährigen Mann ist es gelungen, in einem obersteirischen Krankenhaus als Arzt anzuheuern, obwohl er gar kein Mediziner ist. Der Ärztliche Leiter des LKH Murtal bestätigt auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass sich ein vermeintlicher „Herr Doktor“ in das Spital in Knittelfeld einschwindeln konnte. „Uns wurde dieser Mann zur Basisausbildung zugewiesen, er war vom 1. bis 9. Juni 2023 auf der internen Abteilung tätig“, sagt Primarius Michael Jagoditsch.