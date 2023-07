Jeder Nutzer hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Um einen menschlichen Umgang Miteinander zu gewährleisten, braucht es einige Spielregeln:

Respektvoller Umgangston

Der Kommentarbereich der Kleinen Zeitung ist ein Dienst, der sich aus vielen verschiedenen Gemeinschaften von Menschen zusammensetzt. Unser Ziel ist es, allen Mitgliedern einen interessanten, anregenden und lustigen Platz zur Verfügung zu stellen. Der Gebrauch vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache läuft diesem Ziel entgegen und ist deshalb verboten. Bleiben Sie in Ihren Kommentaren immer respektvoll und in einer adäquaten Ausdrucksweise. Sie sind selbst für Ihre Kommentare verantwortlich – schreiben Sie daher in einer Art und Weise, wie Sie auch gerne von anderen angesprochen werden wollen. Beleidigungen, Beschimpfungen und Drohungen sind nicht erlaubt.

Einhaltung von Gesetzen und Rechtsvorschriften: Das Verbreiten von rechtswidrigen Inhalten ist nicht gestattet. Bei Verstößen dagegen können User:innen juristisch zur Verantwortung gezogen werden.

Toleranz

Die Foren basieren auf dem demokratischen Prinzip. Ziel ist es, den freien Austausch von Meinungen, Informationen und Ideen anzuregen. Jeder User ist frei in seiner Meinungsäußerung. Bleiben Sie tolerant gegenüber anderen Meinungen und bleiben Sie respektvoll, auch wenn Sie vielleicht anderer Meinung sind.

Diskriminierung und Diffamierung

Jegliche diskriminierenden Kommentare und Beiträge, in denen Gruppen pauschal verurteilt oder verunglimpft werden, sind nicht gestattet.

Themenbezug

Ihre Kommentare sollten mit den jeweiligen Diskussionsthemen zu tun haben. Vermeiden Sie Off-Topic-Diskussionen, damit die Diskussion weiterhin übersichtlich und lesbar bleibt.

Keine Werbung und Spam

Jegliche Werbung und andere Inhalte mit werblichem Bezug sind verboten. Darunter fallen auch Kettenbriefe und irrelevante oder wiederholte Beiträge. Ebenso unerwünscht sind Wahlaufrufe politischer Partei.

Benutzername

Kommentare sind unter einem Pseudonym und Ihrem echten Namen gestattet. Jedoch darf es nicht der Fall sein, dass man Sie fälschlicherweise für jemand anderen halten kann. Ihr Benutzername muss ebenso den anderen Forenregeln entsprechen.

Wie wir mit Ihren Kommentaren umgehen

Moderation

Falls Ihr Kommentar nicht sofort online geht, bitten wir um Geduld. Unser Community-Team ist nicht rund um die Uhr im Dienst, daher kann es je nach Nachrichtenlage zu Verzögerungen kommen. Bitte gleiche Inhalte daher nicht mehrfach kommentieren.

Postings melden

Fallen Ihnen Kommentare auf, die den Forenregeln nicht entsprechen, melden Sie diese bitte. Dadurch können wir entsprechend auf diese Beiträge reagieren. Ziel ist es nicht die Meinungsfreiheit einzugrenzen, sondern ein Klima zu schaffen, in dem sich jeder gerne an der Diskussion beteiligt.

Löschung von Beiträgen

Wir behalten uns das Recht vor, Kommentare zu löschen, wenn diese den Forenregeln widersprechen oder auch die Qualität der Diskussion einschränken.

Sperren von Accounts

User:innen die wiederholt gegen unsere Forenregeln verstoßen, werden temporär oder dauerhaft für den Kommentarbereich gesperrt.



Wir freuen uns auf Ihre Meinungen!



Kontakt Community Team?