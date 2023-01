"Die Situation ändert sich ständig. Man weiß nie, ob der gefährlichste Moment für die Flucht bereits eingetreten ist oder noch eintreten wird. Und plötzlich kommt er genau dann, wenn man auf dem Weg ist.“ 2014 bricht in der Ostukraine der Krieg aus: Das Gebiet wird von pro-russischen Separatisten besetzt, sie rufen noch im selben Jahr „unabhängige Volksrepubliken“ in den dortigen Oblasten Donezk und Luhansk aus – und die Tragödie nimmt ihren Lauf. Auch für die Familie um Lesya (Name aus Sicherheitsgründen von der Redaktion geändert), deren Leben sich in jenen Momenten für immer verändern sollte. Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erzählten sie ihre Geschichte. Und jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte.