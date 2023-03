In Jerusalem überschlagen sich die Ereignisse. Fast täglich werden fragwürdige Gesetzesvorschläge der rechtesten und religiösesten Regierung, die Israel je gesehen hat, in das israelische Parlament eingebracht. Darunter auch die geplante Todesstrafe für Terroristen, die jetzt in erster Lesung angenommen wurde. All das geschieht im Schatten der seit zwei Monaten andauernden Proteste von Hunderttausend und mehr Israelis, die wöchentlich auf die Straßen gehen, "Demokratia" skandieren und sich gegen die Regierungspolitik aussprechen.