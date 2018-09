Bei der UN-Vollversammlung will sich der US-Präsident diese Woche gleich drei Mal in Szene setzen. Aus Wien reist das Trio Van der Bellen, Kurz, Kneissl nach New York an.

Donald Trump © (c) AP (Seth Wenig)

So ein hochkarätiges Aufgebot hat es seit Langem nicht gegeben. Gleich mit Bundespräsident, Kanzler und Außenministerin wird Österreich bei der UN-Vollversammlung vertreten sein, die am Dienstag in New York startet. Alexander Van der Bellen will das Zeichen für das geeinte Auftreten des Landes in der Außenpolitik verstanden wissen, Sebastian Kurz die Gelegenheit nützen, den von Österreichs EU-Vorsitz initiierten „EU-Afrika-Gipfel“ vorzubereiten.