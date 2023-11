Die letzten 20 Jahren haben Kerstin und Jochen Schwabe in Deutschland verbracht, hauptsächlich in Berlin. Kerstin stammt aus dem Saarland und arbeitete als Finanzdirektorin in einem Großunternehmen, der gebürtige Tiroler Jochen war selbstständiger Unternehmensberater. Als der Entschluss fiel, sich aus der Arbeitswelt zurückzuziehen, entschied man, das Haus in Berlin zu verkaufen und „irgendwohin zu gehen, wo es schön ist, und einen vollkommen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, wie die beiden erzählen. Zuerst galt es, einen „schönen Ort“ zu definieren: Er sollte sich im deutschsprachigen Raum befinden, am besten in der Nähe von Italien und einen Ausblick auf Berge bieten. Das war vor allem für Jochen wichtig, denn „als Österreicher haben mir die Berge in Berlin gefehlt.“ All diese Kriterien erfüllte schließlich ein Land – nämlich Kärnten.